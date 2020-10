Amerikaanse talkshowhost Jon Stewart gaat een actualiteitenprogramma presenteren voor Apple TV+, meldt The Hollywood Reporter dinsdag. De 57-jarige presentator is ook bij het project betrokken als uitvoerend producent.

Apple heeft meteen meerdere seizoenen van de nog naamloze serie besteld. De afleveringen duren elk een uur en omvatten ieder een onderwerp dat past bij actuele gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Elk seizoen zal worden begeleid door een podcast.

Stewart presenteerde tussen 1999 en 2015 het satirische Comedy Central-programma The Daily Show with Jon Stewart. De show werd 56 keer genomineerd voor een Emmy en verzilverde er twintig. Tegenwoordig wordt het gepresenteerd door Trevor Noah onder de naam The Daily Show with Trevor Noah.

Stewart maakte de weg vrij voor een aantal bekende Amerikaanse gezichten in de wereld van politieke komedie, waaronder John Oliver en Stephen Colbert, die allemaal te zien waren in The Daily Show. Met zijn actualiteitenprogramma bij Apple is hij de recentste presentator die een serie ontwikkelt voor een streamingplatform. Onder anderen Chelsea Handler en David Letterman gingen hem voor.