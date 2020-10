Rose Byrne en Seth Rogen zijn gecast als tegenspelers in de nieuwe comedyserie Platonic die op Apple TV verschijnt. De acteurs die samen in de films Neighbors (2014) en het vervolg hierop te zien waren, spelen twee van elkaar vervreemde jeugdvrienden, meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

Naast de acteurs werkt ook Neighbors-regisseur Nick Stoller mee aan het project. Apple heeft tien afleveringen van een half uur besteld. Wanneer de serie op het platform moet verschijnen, is nog niet duidelijk.

Het verhaal van Platonic draait om twee jeugdvrienden die na een ruzie het contact verbreken, maar elkaar als volwassenen weer tegenkomen. De hernieuwde vriendschap heeft veel invloed op hun levens en daarom moeten ze bepaalde keuzes heroverwegen.

De Australische Byrne tekende eerder dit jaar al voor een hoofdrol in de Apple-serie Physical, over de aerobicshype in de jaren tachtig.

Byrne en Rogen speelden in Neighbors (in sommige landen verschenen als Bad Neighbours) een getrouwd stel dat de strijd aangaat met de voor overlast zorgende studenten die in het huis naast hun wonen. In 2016 verscheen het vervolg Neighbors 2: Sorority Rising.