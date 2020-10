Er komt een liveactionserie gebaseerd op de game Assassin's Creed. Netflix meldt dinsdag op Twitter dat ze de serie in samenwerking met spellenproducent Ubisoft gaan maken.

"Bereid je voor op een hoop parkour en duiken in hooibergen: Netflix en Ubisoft werken samen aan een liveaction Assassin's Creed-serie", valt te lezen op het Twitter-account van Netflix Nederland.

Netflix kondigt aan dat Danielle Kreinik en Jason Altman van Ubisoft als uitvoerend producenten aan de serie verbonden worden. Het is nog niet duidelijk wanneer de serie op de streamingdienst moet verschijnen.

Het is niet de de eerste keer dat de gamewereld van Assassin's Creed naar een ander medium wordt vertaald. In 2016 verscheen er al een film in de bioscoop met Michael Fassbender en Marion Cotillard in de hoofdrollen.

Op 10 november verschijnt Assassin's Creed: Valhalla, het twaalfde hoofdspel uit de populaire reeks en de 22e release van een Assassin's Creed-spel.