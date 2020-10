De jongste kijkers kunnen hun hart ophalen met Ernst en Bobbie, terwijl volwassenen zich kunnen vermaken met verschillende comedy's en thrillers. Bekijk hieronder welke titels er onlangs aan het aanbod van Videoland werden toegevoegd.

Films

Ernst, Bobbie en de rest: Geklungel in de jungle

Ernst en Bobbie vierden in 2019 hun twintigjarig bestaan met een nieuwe theatershow, die sinds deze week ook op Videoland te zien is. In Geklungel in de jungle vindt het duo een zeldzaam dier dat moet worden teruggebracht naar zijn oorspronkelijke woonplek. Zoals gewoonlijk gaat dat avontuur gepaard met liedjes en grappen, gemaakt voor kinderen vanaf vier jaar.

Anchorman 2: The Legend Continues

In dit vervolg op de comedy uit 2004 keert Will Ferrell terug als de ijdele nieuwslezer Ron Burgundy. Hij is inmiddels getrouwd met zijn collega Veronica Corningstone (Christina Applegate), maar hun relatie komt onder spanning te staan wanneer zij promotie maakt. Terwijl de jaloezie weer opspeelt, verzamelt Ron zijn oude team om aan de slag te gaan voor een 24 uursnieuwszender.

Failure to Launch

Matthew McConaughey speelt in deze romantische comedy een dertiger die nog altijd bij zijn ouders woont. Vader en moeder zijn dat zat en huren een 'interventionist' in, gespeeld door Sarah Jessica Parker. Zij gaat uit met gebroken mannen en helpt hen hun zelfvertrouwen terug te winnen, zodat ze eindelijk op hun eigen benen kunnen staan. Haar nieuwe klant blijkt echter een lastig geval.

111 Taken - Trailer

Taken

Liam Neeson speelt in deze actiereeks een gepensioneerde CIA-agent die uit is op wraak na de ontvoering van zijn dochter. De gehele Taken-trilogie werd in april al toegevoegd aan het aanbod van Videoland, maar verdween in juli weer. Vanaf deze week keren alleen de eerste twee delen terug.

Series

Killing Eve - seizoen 3

De thrillerserie die eerder al bij de NPO verscheen, gaat nu ook verder op Videoland. Na de cliffhanger van het tweede seizoen gaat het kat-en-muisspel tussen MI5-agent Eve en huurmoordenaar Villanelle weer verder. Sandra Oh won in 2019 een Golden Globe voor haar rol als Eve. Haar tegenspeelster Jodie Comer kreeg in 2020 een nominatie voor de rol van Villanelle.

