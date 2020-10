Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat iedere dinsdag in samenwerking met Superguide weten welke titels binnenkort verdwijnen.

De bekende series Mad Men en Broadchurch zijn binnenkort niet meer te zien op Netflix. Tevens verdwijnt de populaire horrorfilm Escape Room (2019), niet te verwarren met de gelijknamige bioscoopfilm uit 2020. Daarnaast zullen een aantal klassiekers niet meer te zien zijn, zoals de baanbrekende sciencefictionfilm 2001: A Space Odyssey en de Stephen King-verfilming Christine.

27 oktober:

Escape Room

Pup Star: Samen staan we sterker



31 oktober:

2001: A Space Odyssey

Bevergem

Birth of the Dragon

Broadchurch

Capture the Flag

Christine

Death at a Funeral

Eigen Kweek

Hitler's Steel Beast

Gnome Alone

Jawbreaker

Jonah Hex

Julius Jr.

Jumping the Broom

Killer Women with Piers Morgan

Mad Men

Resident Evil: Retribution

De Ridder

Rumble in Hong Kong

A Russell Peters Christmas

Steel Magnolias

Summer of 84

Team Chocolate

Undercover Grandpa

De zwanenprinses



6 november:

Trotsky

10 november:

Nowhere Boys

11 november:

Mars

14 november:

Brown Nation