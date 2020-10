Filmstudio MGM gaat een biografische film over Richard Pryor maken, meldt Deadline maandag. Acteur en producent Kenya Barris maakt zijn debuut als filmregisseur in de nog naamloze film over zijn in 2005 overleden collega.

Over de cast van de film is nog niets bekend. Hetzelfde geldt voor de verschijningsdatum.

Pryors weduwe is blij met het filmproject en de medewerking van Barris, die bekend is als producent van onder meer Black-ish en America's Next Top Model. "Het mysterie van het genie Richard Pryor zal eindelijk onderzocht worden. Kenya Barris is de perfecte persoon om dit te doen."

In 2016 werkte de weduwe van Pryor samen met de productiemaatschappij van Harvey Weinstein aan een filmbiografie over haar overleden echtgenoot. Die film, waarin onder anderen Oprah Winfrey, Eddie Murphy en Jennifer Hudson rollen zouden hebben, kwam nooit van de grond.

Pryor wordt beschouwd als een van de invloedrijkste stand-upcomedians ooit. De in 1940 geboren Amerikaan speelde ook in films en series, waaronder Superman III en Harlem Nights. Pryor won naast onder meer een Emmy Award ook vijf Grammy's.