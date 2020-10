De productiebedrijven SpringHill Company, van basketbalspeler LeBron James, en CNN Films werken aan een documentaire over de massamoord op honderden Afro-Amerikaanse inwoners van de Amerikaanse plaats Tulsa in 1921. Dat meldt Variety maandag.

De documentaire met de titel Dreamland: The Rise and Fall of Black Wall Street gaat over de gebeurtenissen die zich eind mei en begin juni in de stad in de staat Oklahoma afspeelden.

De moordpartijen werden veroorzaakt nadat een wit zeventienjarige meisje een negentienjarige Afro-Amerikaanse man van ongepast gedrag beschuldigde. Een grote groep witte mannen wilde de desbetreffende man lynchen, maar Afro-Amerikaanse oorlogsveteranen wisten dat te verhinderen.

De witte mannen lieten het er echter niet bij zitten en veroorzaakten een geweldsuitbarsting waarbij ze de wijk Greenwood (destijds door witte mensen ook wel 'Negro Wall Street' genoemd) vernielden en honderden Afro-Amerikaanse bewoners vermoordden. Onder hen vele bankiers, zakenmensen en juristen. Het werd een van de gewelddadigste uitbraken van raciaal geweld in de Verenigde Staten.

In de documentaire zal veel archiefmateriaal getoond worden, afgewisseld met interviews uit het heden en voorgelezen passages uit brieven en dagboeken.

Daarnaast zal uiteengezet worden hoe men al een eeuw lang fysieke bewijslast verzamelt om de massamoord goed in beeld te brengen en hoe sommige mensen proberen deze bewijslast te verdoezelen.

De film zal begin 2021 te zien zijn op streamingplatformen.