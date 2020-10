De Slag om de Schelde, de Nederlandse film die eigenlijk in het voorjaar van 2021 zou verschijnen, zal al rond eind december in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de film van producent Alain de Levita tegelijkertijd met de nieuwe James Bond-film uitkomt.

De oorlogsfilm, die met een budget van 14 miljoen euro een van de duurste Nederlandse producties ooit is, zal vanaf 17 december in de bioscopen te zien zijn. Het is de bedoeling dat zeker 250 theaters De Slag om de Schelde vertonen.

Aanvankelijk zou de film in november verschijnen, net als No Time To Die. De release van De Slag om de Schelde werd vervolgens uitgesteld tot het voorjaar van 2021, maar onlangs werd bekend dat de nieuwste Bond-film ook rond die tijd in première zal gaan.

"Met deze verschuiving naar december ontlopen wij No Time to Die", zegt De Levita in gesprek met het AD. De producent laat weten dat de bioscopen enthousiast hebben gereageerd op de nieuwe releasedatum van zijn film. "We hebben de film enkele dagen vertoond en de verwachtingen zijn hooggespannen. Met Tenet is gebleken dat publieksfilms, ondanks alle beperkingen in de bioscoop, toch hoge bezoekerscijfers kunnen halen."

Rollen voor Gijs Blom en Tom Felton

Het verhaal draait om de gelijknamige militaire operatie in het noorden van België en zuidwesten van Nederland in 1944. Het gaat om de grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De regie is in handen van Matthijs van Heijningen. Gijs Blom, bekend van onder meer Jongens en Pijnstillers, speelt een Nederlander die aan Duitse zijde vecht. Jamie Flatters, ook te zien in het vervolg op Avatar, kruipt in de huid van een Britse piloot. De Nederlandse actrice Susan Radder speelt ook een hoofdrol en Harry Potter-acteur Tom Felton is eveneens in de oorlogsfilm te zien.

Het is de bedoeling dat de film in 2021 op streamingdienst Netflix verschijnt.