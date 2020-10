Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe films en series. Deze week verschijnen onder meer Unsolved Mysteries, het tweede seizoen van The Alienist en The Queen’s Gambit op de streamingdienst. Qua films schotelt Netflix ons Notting Hill, Split en American Gangster voor.

Series

The Alienist seizoen 2

In het tweede seizoen van The Alienist is Sara Howard (Dakota Fanning) zélf privédetective geworden. Als het kindje van een Spaanse diplomaat ontvoerd wordt, roept ze de hulp van haar oud-collega's Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) en John Moore (Luke Evans) in. Al snel komen ze tot de conclusie dat een seriemoordenaar handig gebruikmaakt van de ontstane verwarring.

The Alienist is gebaseerd op de boekenreeks van auteur Caleb Carr, waarvan momenteel drie delen bestaan en nog twee nieuwe boeken in aantocht zijn. Mogelijk krijgt de spannende misdaadthriller dus nog een paar nieuwe seizoenen.

De Barbaren

Het Romeinse Rijk heeft net Gallië veroverd en richt zijn hongerige ogen op de noordelijke wouden van Germanië. De Germaanse stammen willen niets weten van Romeinse overheersing, maar zijn veel te verdeeld om serieus tegenstand te bieden. Officier Ari wordt verscheurd door zijn Germaanse afkomst én zijn loyaliteit aan de Romeinse adelaar. De Duitstalige miniserie is geknipt voor fans van series als Vikings, óf Ridley Scotts Gladiator.

The Queen's Gambit

Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) lijkt een doorsnee meisje, maar dat verandert als de directeur van haar weeshuis haar leert schaken. Beth is een natuurtalent, maar als ze op serieus niveau wil spelen, moet ze álles geven. Ze vlucht in de alcohol en verdovingsmiddelen, terwijl ze probeert om te gaan met de enorme druk.

133 Bekijk de trailer van The Queen's Gambit

Unsolved Mysteries seizoen 2

Weinig dingen spreken zo tot de verbeelding als onopgeloste moord- en vermissingszaken. Na het prima eerste seizoen verscheen deze week de tweede reeks van Unsolved Mysteries. In de zes nieuwe afleveringen zien we onder meer geestverschijningen, een onmogelijke ontsnapping uit de gevangenis en een lugubere, dubbele kinderontvoering. Dat de zaken niet opgelost worden, blijft een beetje frustrerend, maar verder is Unsolved Mysteries truecrimemateriaal van de bovenste plank.

Films

American Gangster

Nadat maffiabaas 'Bumpy' Johnson (de hoofdrolspeler uit Godfather of Harlem) overlijdt, neemt Frank Lucas (Denzel Washington) zijn drugsimperium over. Rechercheur Richie Roberts (Russell Crowe) doet onderzoek naar Lucas' handel nadat zijn partner stierf aan een overdosis 'blue magic', Lucas' speciale vorm van heroïne.

Apocalypse Now Redux

Apocalypse Now is een geweldige filmklassieker, en in deze heruitgave voegde regisseur Francis Ford Coppola nog eens drie kwartier toe aan de reis richting de waanzin van kapitein Willard (Martin Sheen).

Loving

Richard (Joel Edgerton) en Mildred (Ruth Negga) wonen in een dorpje in Virginia en zijn verliefd, maar witte en zwarte mensen mogen in deze staat niet met elkaar trouwen. Richard en Mildred trouwen in een andere staat en denken weer naar huis te kunnen, maar daar denkt de sheriff anders over. De familie Loving verhuist naar Washington, maar wordt steeds gefrustreerder door de verbanning uit hun geboorteplaats. Ze stappen naar de rechter om de onrechtvaardige wet te laten schrappen.

Het drama werd niet erg goed bezocht in de bioscoop, maar dong wel mee naar vele internationale filmprijzen. Edgerton en Negga grepen zelf naast een Oscar én een Golden Globe.

Loving - trailer

Mr. Bean's Holiday

Mr. Bean gaat op vakantie in Europa, en natuurlijk maakt Rowan Atkinson geliefde typetje er een enorme puinzooi van. Door een misverstand neemt hij per ongeluk de zoon van een regisseur op sleeptouw en komt hij bekend te staan als ontvoerder. De politie maakt jacht op hem, maar dat staat Mr. Beans vakantie natuurlijk niet in de weg.

Bridget Jones: The Edge of Reason

Na Bridget Jones's Diary (2001) leken Bridget (Renée Zellweger) en Mark Darcy (Colin Firth) na veel misverstanden eindelijk een setje. In de sequel krijgen de twee ruzie over hun huwelijksplanne, en komt Bridget de gladjakker Daniel (Hugh Grant) weer tegen.

Inglourious Basterds

Quentin Tarantino neemt een loopje met de Tweede Wereldoorlog in Inglourious Basterds. Aldo Raine (Brad Pitt) leidt een groepje Joodse commando's door Europa om nazi's op beestachtige wijze af te slachten. Deze 'basterds' krijgen de opdracht om Adolf Hitler te vermoorden, maar de sluwe SS'er Hans Landa (een meesterlijke rol van Christophe Waltz) heeft hun plannetje door.

I, Tonya

Tonya Harding (Margot Robbie) is een talentvolle kunstrijdster, maar wordt door schaatsfans niet serieus genomen vanwege haar eenvoudige komaf. Haar moeder beult haar totaal af, waardoor Harding zo snel mogelijk het huis verlaat en in contact komt met allerlei gajes. Als Tonya het WK dreigt te missen, heeft haar man (Sebastian Stan) wel een goed idee: twee criminelen inhuren om haar concurrent Nancy Kerrigan te intimideren. In plaats daarvan breken ze bijna haar knieschijven en veroorzaken ze een van de grootste sportschandalen van de jaren negentig.

145 Bekijk hier de trailer van I, Tonya

The Other Boleyn Girl

Natalie Portman en Scarlett Johansson spelen de adellijke gezusters Anne en Mary Boleyn. Hun vader gebruikt al zijn invloed om Anne te koppelen aan (de getrouwde) koning Henry de Achtste, maar die vindt Mary veel interessanter en wil alleen maar een mannelijke erfgenaam. De twee zussen worden elkaars grootste vijanden terwijl het plannetje uitloopt op een drama.

Midnight Sun

Bella Thorne en Patrick Schwarzenegger spelen de hoofdrol in deze romantische tranentrekker, een remake van de Japanse film A Song to the Sun. Katie (Thorne) heeft een zeldzame huidaandoening waardoor ze geen enkel zonlicht kan verdragen. Ze is verliefd op Charlie (Schwarzenegger), maar durft de jongen niet te vertellen dat ze waarschijnlijk nog maar zeer kort te leven heeft.

Nanny McPhee

De familie Brown zit helemaal aan de grond. Vader Cedric (Colin Firth) heeft geen geld meer, maar wel zeven kinderen. Cedric zoekt een bruid, want anders zet zijn tante de financiële steun aan de familie stop. De magische Nanny McPhee (Emma Thompson) leert alle kinderen goede manieren en geeft ze tips om een geschikte vrouw voor hun vader te vinden.

Notting Hill

In deze 'moeder aller romcoms' zit Hugh Grant enorm in de rats. Zijn vriendin heeft hem verlaten en eigenlijk heeft hij alle hoop op een relatie opgegeven. Bij toeval ontmoet hij filmster Anna Scott (Julia Roberts), maar haar carrière lijkt een relatie onmogelijk te maken. Notting Hill betekende de definitieve doorbraak van Grant, die binnenkort te zien is in de thrillerserie The Undoing, met Nicole Kidman.

Over The Moon

In deze animatiefilm wil de kleine Fei Fei astronaut worden. Haar moeder vertelde haar ooit de legende van de maangodin Chang'e, en na haar dood wil Fei Fei bewijzen dat het schitterende verhaal klopt. Niemand gelooft haar, dus in deze ontroerende kinderfilm probeert Fei Fei zélf een ruimteraket te bouwen.

Rebecca

Lily James speelt de gelukkige jongedame die 'de nieuwe Mrs. De Winter' mag worden: de rijke weduwnaar Maxim De Winter (Armie Hammer) vraagt haar ten huwelijk. Dolblij reist ze af naar zijn landgoed Manderley, maar eenmaal daar blijkt het helemaal niet zo gezellig. De schaduw van Maxims overleden vrouw Rebecca hangt over het landhuis.

Split

In 2017 was de horrorfilm Split een van de grote verrassingen. Anya Taylor-Joy speelt Casey Cooke, een meisje dat met een stel vriendinnen wordt ontvoerd door Kevin Crumb (James McAvoy). Crumb heeft liefst 24 verschillende persoonlijkheden. Een van deze lugubere figuren is een dodelijk, kannibalistisch beest.

Bekijk hier de nieuwste trailer van 'Split' met James McAvoy

Tesla

Vrijwel iedereen kent uitvinder Thomas Edison, maar zijn collega en concurrent Nikola Tesla is een stuk minder beroemd. Tesla vertelt over de strijd tussen deze twee geniën, die beiden een manier bedachten om elektriciteit aan de wereld te leveren. Tesla (Ethan Hawke) bedacht de superieure wisselstroom, terwijl Edison (Kyle MacLachlan) met gelijkstroom op de proppen kwam, en vervolgens met Tesla's uitvinding aan de haal ging.

Deze week zien we erg veel nieuwe series en films verschijnen op het streamingplatform. Mocht je toch iets anders zoeken, dan check je hier wat er de afgelopen maand op Netflix verscheen.

Benieuwd wat je de komende tijd nog meer kunt verwachten? Dit zijn de Netflix-releases van november.