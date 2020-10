Scarlett Johansson gaat de hoofdrol spelen in de sciencefictionfilm Bride, die gebaseerd is op de horrorklassieker Bride of Frankenstein. De film uit 1936 wordt onder handen genomen door Oscar-winnaar Sebastián Lelio.

Dokter Frankenstein, die uit dode organen een levend wezen kan scheppen, maakt in de film een bruid voor zijn iconische monster. Net als haar voorganger verwerpt het nieuwe schepsel haar maker en ontdekt ze haar eigen krachten en identiteit.

Johansson vindt dat een film over de bruid al veel eerder gemaakt had moeten worden. "Om uit de schaduw van haar mannelijke tegenhanger te stappen en op haar eigen benen te staan", legt ze uit.

De Chileen Lelio had eerder al succes met de feministische films Gloria en Una mujer fantástica. Laatstgenoemde won in 2018 de Oscar voor de beste buitenlandse film. Gloria kreeg onder Lelio's regie een Amerikaanse remake met Julianne Moore in de hoofdrol.

"Sebastián en ik hebben ontzettend veel zin om deze klassieke antiheldin te emanciperen", vertelt Johansson. "En om haar verhaal opnieuw leven in te blazen, zodat ze de veranderingen van tegenwoordig reflecteert."

Bride is een samenwerking tussen de filmstudio's van Apple en A24. Wanneer de nieuwe film moet verschijnen, is nog onbekend.

De eerstvolgende grote film waar Johansson in te zien moet zijn, is de Marvel-film Black Widow. De release daarvan werd echter al meerdere keren uitgesteld vanwege de uitbraak van COVID-19. Black Widow moet nu in mei 2021 verschijnen.