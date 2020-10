Tim Burton is in gesprek over de regie van een nieuwe liveactionserie rond The Addams Family. Het zou het eerste grote televisieproject worden van de Edward Scissorhands-regisseur, meldt Variety donderdag.

Alfred Gough en Milles Millar, die eerder meewerkten aan Into the Badlands, gaan het verhaal schrijven van de nieuwe serie. Een televisiezender waar het project wordt vertoond is nog niet gevonden, maar volgens de entertainmentsite moet dat gezien de medewerking van Burton geen problemen vormen.

The Addams Family gaat over een fictief gezin bestaande uit gezinshoofden Gomez en Morticia Addams, de martelende dochter Wednesday, de licht verstandelijk beperkte Pugsley, hun masochistische oom Fester Adddams, de op Frankenstein lijkende butler Lurch, de lopende hand Thing en de sterk behaarde neef Itt.

De familie werd in de jaren dertig van de vorige eeuw door Charles Addams verzonnen en als stripverhaal in het tijdschrift New Yorker afgedrukt, tot de dood van Addams in 1988.

De familie stond tussen de jaren zestig en eind jaren negentig ook centraal in uiteenlopende televisieseries en bioscoopfilms. Het meest bekend is de serie die liep van 1964 tot 1966 en ook de film uit 1991 (foto), geregisseerd door Barry Sonnenfeld, deed het goed in de bioscopen. Vorig jaar verscheen er een animatiefilm met stemmen van onder anderen Charlize Theron.