In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen zet Sacha Baron Cohen politici soms letterlijk in hun hemd. In Borat Subsequent Moviefilm, de nieuwe comedy die de afgelopen maanden in het geheim werd gemaakt, zit een interview met Trump-adviseur Rudy Giuliani dat ongemakkelijke vormen aanneemt. De film is vanaf vrijdag via Amazon Prime te zien, NU.nl bekijkt hem vast.

De 76-jarige Giuliani, oud-burgemeester van New York en tegenwoordig de omstreden advocaat van Donald Trump, reageerde donderdag zelf al verontwaardigd via Twitter. De verborgen opnames in een hotelkamer, die tegen het eind van de film worden getoond, zouden een "volledige fabricage" zijn.

In de betreffende scène denkt de juridisch adviseur te worden geïnterviewd door een jonge vrouwelijke journalist, die hem na haar vraaggesprek meeneemt naar de slaapkamer voor een borrel. Ze verwijdert zijn microfoontje en Giuliani leunt vervolgens achterover op bed om zijn overhemd in zijn broek te stoppen.

De camerahoeken wekken de suggestie dat er meer gebeurt, en zijn dus enigszins manipulatief. Dat Giuliani intussen de journaliste ook vraagt om haar telefoonnummer en adres, gevolgd door een klopje op haar heupen, wekt echter ook de indruk dat we naar meer kijken dan alleen een fabricage.

Nieuwe vermommingen in aanloop naar verkiezingen

Dertien jaar nadat hij een Golden Globe won voor zijn acteerwerk en een Oscar voor het scenario van Borat, is Cohen terug met een politieke agenda. Naast zijn rol in de kritische Netflix-film The Trial of the Chicago 7, kruipt hij weer in de huid van de bekrompen verslaggever uit Kazachstan. Borat Sagdiyev lokt Amerikanen uit hun tent om mee te gaan in dubieuze handelingen en denkbeelden. Comedy die leunt op ongemak, en zo kijkers een spiegel voorhoudt.

De Britse acteur slaagt daar in zijn vervolg niet altijd in, erkent hij ook zelf als zijn typetje. Hij wordt inmiddels op straat herkend en zoekt daarom naar nieuwe vermommingen. Zo verandert hij in een dikke behaarde conservatieveling, of verkleedt hij zich als een Joodse karikatuur voordat hij een synagoge betreedt. Intussen helpt Borats dochter, die meereist als relatiegeschenk voor Mike Pence, als nieuw gezicht voor verschillende grappen.

Toch is Cohen ook nog steeds regelmatig te zien als Borat zelf. Terwijl de coronacrisis uitbreekt in de Verenigde Staten, gaat hij als zijn alter ego in lockdown bij twee complotdenkers. De acteur vertelde onlangs aan The New York Times dat hij daarvoor vijf dagen achter elkaar in zijn rol moest blijven. "Ik stond op, had ontbijt, lunch en avondeten, en ging weer slapen als Borat. Je kunt geen moment uit je rol stappen."

Sacha Baron Cohen bleef vijf dagen achter elkaar in zijn rol, toen hij tijdens de coronacrisis onderdook bij twee complotdenkers. (Foto: Amazon Prime)

Feit en fictie moeilijk van elkaar te onderscheiden

Bij het zien van de nieuwste Borat-film kun je je wel afvragen hoe echt sommige streken zijn. Shots vanachter balies bij verschillende bedrijven, verraden bijvoorbeeld dat er een vorm van instemming is geweest. Een disclaimer op de aftiteling maakt intussen wel duidelijk dat geen enkele echte persoon in de film een band heeft met de producenten.

Dat veel grappen in hun opzet slagen, heeft volgens Cohen ook met veranderingen in de maatschappij te maken. "In 2005 had je een vrouwenhatend, racistisch en antisemitisch personage nodig om mensen hun innerlijke vooroordelen te laten prijsgeven", zegt Cohen. "Nu zijn die vooroordelen openbaar. Racisten zijn er trots op dat ze racistisch zijn."

De acteur noemt de huidige president een "openlijke racist en fascist" en merkt op dat de samenleving daardoor tegenwoordig ook anders met elkaar praat. "Mijn doel was niet om racisme en antisemitisme bloot te leggen", zegt de acteur. "Mijn doel is om mensen te laten lachen, maar we onthullen wel hoe gevaarlijk de glijbaan richting autoritarisme is."