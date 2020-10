Karin Bloemen liet Arthur Japin haar levensverhaal gebruiken als inspiratie voor de roman Buiten is het feest en nu voor de gelijknamige film. De hoofdpersoon lijkt gelukkig en heeft een bloeiende muziekcarrière, maar ze draagt het geheim bij zich dat ze jarenlang is misbruikt door haar stiefvader.

De zangeres is blij met de theatrale vorm die werd gebruikt om haar verhaal in boekvorm en nu in een film te gieten. "De film draait om een meisje dat altijd al bezig was met muziek, terwijl ik dat lange tijd voor mezelf heb gehouden", vertelt Bloemen aan NU.nl.

"Pas toen mijn stiefvader weg was, kon ik ademen. Ik zat helemaal vast, emotioneel klem, mijn buik zat op slot. Hij was niet gediend van mijn zang, dus ik mocht niet zingen. Maar ik voelde zo'n pure liefde voor muziek dat ik hem dat niet wilde laten vernielen. Toen mijn adem vrij kwam, kon ik ook weer gaan zingen. Het was mijn muziek, het was mijn stem, en die was - in tegenstelling tot de rest van m'n lijf - nog onbezoedeld."

"Muzikaliteit zit in je hoofd", gaat de zangeres verder. "Ik had hele orkesten in mijn hoofd, maar dat wist híj niet. Als je zulke vreselijke dingen meemaakt, vlucht je in een fantasiewereld. Boeken lezen vond ik fantastisch. Ik zat ook graag op school, want daar was ik veilig. Ik vrat al die lessen. Of er iemand wilde helpen met een klusje na school? Ik was de eerste die z'n hand opstak."

Bloemen realiseerde zich al heel jong dat het om veiligheid gaat. "Het veiligst ben je in de donkerste kast van het donkerste huis in de donkerste straat, óf op de plek waar al het licht op je staat. Ik heb in mijn leven gekozen voor het laatste."

'Het helpt om te praten'

Bloemen hoopt jonge meisjes die met incest te maken krijgen te kunnen helpen met de film. "Dat ze zien dat het helpt om te praten. De waarheid moet verteld worden om jezelf en anderen te beschermen. Als je niks zegt, bescherm je maar één iemand en dat is de dader. Als je het aandurft om eerlijk te zijn, begint de heling, dus praat, praat, praat!"

Verder pleit de zangeres voor betere seksuele voorlichting op middelbare scholen. "Bij een van mijn dochters werd door de docent een dildo de klas in gegooid met de opmerking dat het niet leuk was, maar dat er toch echt een condoom omheen moest. Met geen woord werd er gerept over grenzen aangeven, en dat jongens echt eerst moeten vragen of een meisje het wel fijn vindt wat er gebeurt."

"Deze film op scholen vertonen met een discussie achteraf lijkt me een goed begin", gaat ze verder. "Ik zou na elke vertoning in de klas willen zitten om te vertellen hoe erg incest is. Om elke dag die dreiging te voelen, in je eigen huis, in je eigen bed."

Buiten is het feest is vanaf donderdag te zien in de bioscopen.