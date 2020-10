Het maken van de film Ammonite heeft ertoe geleid dat Kate Winslet met andere ogen terugkijkt op haar seksscènes in andere films. In gesprek met Entertainment Weekly vraagt de actrice zich af of ze zich niet te dienend en meegaand opstelde.

In Ammonite speelt Winslet paleontoloog Mary Anning, die een affaire begint met een jonge vrouw (Saoirse Ronan) voor wie ze moet zorgen.

Winslet vertelt dat ze een belangrijke intieme scène wilde opnemen op Ronans verjaardag. "Ik wilde dat het voor haar een mooie herinnering in haar filmleven werd, hoe de scène er ook uit zou komen te zien. Ik wist dat het mooi zou worden door de gelijkwaardige ervaring die we zouden delen", aldus de actrice.

Bij de opname van de scène waren alleen vrouwelijke crewleden aanwezig en Winslet en Ronan vulden de intimiteit zelf in, zonder repetities. "Ik kon voelen dat Saoirse en ik dezelfde ideeën hadden over wat we wilden laten zien met de scène."

Verantwoordelijkheid om na te denken over seksscènes

Nadat ze de scène terugzag, had Winslet gemengde gevoelens. "Ik was bijna een beetje boos op mezelf toen ik me bedacht hoe ik eerdere intieme scènes in mijn carrière heb uitgevoerd als vrouw."

De actrice benadrukt dat ze nooit het gevoel heeft gehad dat ze werd gedwongen, maar zegt wel te beseffen dat de meeste seksscènes worden gespeeld vanuit het perspectief van de man, waarin de vrouw op een bepaalde manier wordt "meegenomen".

Volgens Winslet twijfel je als acteur vaak niet aan wat de regisseur van je vraagt. De actrice is van mening dat haar collega's en zijzelf vragen moeten blijven stellen over dit soort scènes, met de #metoo-beweging in het achterhoofd. "Ik voel een verantwoordelijkheid om hierover na te denken. Kwamen mijn gedachtes in dit soort scènes van mezelf, of stelde ik me automatisch dienend en meegaand op?"

Ammonite, geregisseerd door Francis Lee, is vanaf 10 december in de Nederlandse bioscopen te zien.