De dansfilm Flashdance uit 1983 krijgt een vervolg als televisieserie, meldt The Hollywood Reporter woensdag. Streamingdienst Paramount+ zou al bezig zijn met de productie.

Over de cast van de serie en de verschijningsdatum is nog niets bekend. De productie staat onder leiding van Lynda Obst, die in 1983 als assistent-producer betrokken was bij de film Flashdance.

De serie draait om een jonge zwarte vrouw die droomt van een carrière als balletdanseres. In het dagelijks leven werkt ze als danseres in een stripclub.

In de film Flashdance werkt het personage van hoofdrolspeelster Jennifer Beals in een staalfabriek. De film over de dansaspiraties van Alexandra bracht wereldwijd ruim 200 miljoen dollar (ongeveer 200 miljoen euro) op.

De nummers Flashdance... What a Feeling en Maniac uit de film werden wereldhits. Het eerste nummer won een Oscar voor beste originele nummer.