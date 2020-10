Jared Leto keert terug als de Joker in Zack Snyder's Justice League, meldt The Hollywood Reporter woensdag.

Het is niet bekend of Leto in de originele versie van Justice League (2016) te zien zou zijn of dat het gaat om een toevoeging aan de nieuwe versie. Wel is hij deze week samen met de hoofdcast bij de extra opnames voor de film.

Leto speelde de Joker in Suicide Squad, maar zijn rol was omstreden. Studio Warner Bros. zou zijn bijdrage drastisch hebben ingekort, omdat er bij vroege vertoningen negatief zou zijn gereageerd op Leto's acteerwerk. Dat gebeurde tot groot ongenoegen van Leto en Suicide Squad-regisseur David Ayer.

In de afgelopen jaren heeft Ayer meerdere keren verteld dat Leto's rol in de eerste versie van de film velen malen groter was. Volgens de regisseur heeft het publiek nooit Leto's versie van de Joker gezien zoals die bedoeld was.

De 48-jarige acteur krijgt nu dus een tweede kans in de miniserie Zack Snyder's Justice League, die in 2021 op HBO Max te zien zal zijn.