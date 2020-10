Fuzzy Door, het productiehuis van Seth MacFarlane, gaat samen met Universal Studios een tv-serie maken van de actiefilm Smokey and the Bandit (1977), meldt Variety woensdag.

De serie wordt geschreven door Pineapple Express-regisseur David Gordon Green en zijn rechterhand Brian Sides. MacFarlane en Green zijn als uitvoerend producent verbonden aan het project.

De film uit de jaren zeventig gaat over een vrachtwagenchauffeur en een autocoureur die een weddenschap aangaan om een truck vol bier op te pikken in Texas. Tijdens het avontuur krijgen ze te maken met een driftige sheriff, die hen op de hielen zit. Onder anderen Burt Reynolds speelde een hoofdrol in Smokey and the Bandit.

Wanneer en waar de serie zal verschijnen, is nog niet bekendgemaakt.