Rebel Wilson vertolkt een hoofdrol in de Britse dramafilm The Almond And The Seahorse, meldt Deadline woensdag.

Het zal voor het eerst zijn dat de Australische Wilson te zien is in een niet-komische film. De veertigjarige actrice werd bekend met rollen in comedy's als Bridesmaids, The Hustle en Pitch Perfect.

Ook de Britse actrice Janet McTeer (Ozark, Tumbleweeds) zal een hoofdrol voor haar rekening nemen. Het project wordt geregisseerd door Tom Stern, die voorheen vooral werkzaam was als cameraman en zijn medewerking verleende aan veel films van Clint Eastwood.

The Almond And The Seahorse vertelt het verhaal van twee koppels voor wie het leven onomkeerbaar verandert wanneer een van hen hersenschade oploopt. Samen gaan ze op zoek naar een manier om om te gaan met deze nieuwe werkelijkheid. De film is gebaseerd op een toneelstuk van de Britse schrijver Kaite O'Reilly.

De opnames voor de film zullen in maart 2021 van start gaan in Noord-Wales en Liverpool.