Kristen Bell speelt de hoofdrol in de nieuwe Netflix-serie The Woman in the House. Dat meldt de streamingdienst woensdag. De actrice zal daarnaast optreden als producent van de thrillerserie.

Will Ferrell, Jessica Elbaum en Brittney Segal produceren de serie voor Gloria Sanchez Productions, het productiebedrijf dat eerder meewerkte aan titels als Dead to Me, Hustlers en Booksmart. Schrijver en producent Marti Noxon (Buffy the Vampire Slayer) is creatief adviseur van de serie.

In de achtdelige thrillerserie vertolkt Bell de rol van Anna, een vrouw met een gebroken hart en een drankprobleem voor wie elke dag hetzelfde is. Wanneer er een aantrekkelijke buurman tegenover haar komt wonen krijgt haar leven een nieuwe impuls, totdat ze plotseling getuige is van een gruwelijke moord.

Eerder vertolkte Bell hoofdrollen in de series Veronica Mars en The Good Place. Ook is ze te horen als stem van Anna in de film Frozen en is ze de voice-over van Gossip Girl.

De verschijningsdatum van The Woman in the House is nog niet bekendgemaakt.