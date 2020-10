Michiel Huisman speelt in grote internationale producties en is in populaire Amerikaanse series en films te zien, maar de acteur vindt het ook belangrijk zo af en toe een kleinere productie aan te nemen. In gesprek met NU.nl zegt Huisman, die vanaf donderdag te zien is in de Ierse roadmovie The Last Right, dat hij zichzelf zo blijft verrassen.

"Elke regisseur kan leren waar je een camera neer moet zetten of welke shots je nodig hebt om een gesprek tussen drie mensen in een auto te kunnen snijden in de edit. Wat veel moeilijker is, is het leren begrijpen van personages en kunnen zien wat een acteur nodig heeft", vertelt de 39-jarige acteur, die te zien was in onder meer Game of Thrones.

"Dat is waarom ik af en toe het risico neem van een wat kleinere, intiemere productie, zoals The Last Right", aldus Huisman over de film van Aoife Crehan, waarin twee broers tijdens een autorit dwars door Ierland nader tot elkaar komen. "Omdat het dan kan gebeuren dat je helemaal wordt verrast, zoals ik werd verrast door Aoife."

Hij beaamt dat je zoiets van tevoren nooit zeker kunt weten. "In dit geval las ik het script en vond ik het heel erg leuk. Vervolgens hadden we een onwijs leuke Skype-meeting, en dan moet je het gewoon maar wagen. Ik heb ook films gemaakt met mensen die zich al bewezen hadden, en dan kijk je het terug en denk je: het is niet heel bijzonder. Dus je weet het nooit. Er moet zoveel bij elkaar komen voor een film om te slagen."

25 coronatests in een paar maanden

Huismans werk lag lange tijd stil als gevolg van het coronavirus, maar in de afgelopen maanden kon hij de Amerikaanse serie The Flight Attendant, waarin hij vanaf eind november te zien is, afmaken. Daar kwam wel het een en ander bij kijken.

"In Amerika werd ik drie keer per week getest. Ik denk dat ik sinds augustus 25 keer getest ben. Maar het was niet een heel onprettige ervaring, ze gaan niet heel diep. Hier in Engeland, waar ik nu ben voor een nieuwe serie, gaan ze all the way, het is echt niet fijn. Maar uiteindelijk ben ik dankbaar dat ik mag werken."