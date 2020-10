Filmstudio Universal Pictures is van plan om met de Fast & Furious-filmreeks te stoppen na het elfde deel, meldt Deadline dinsdag. Deel tien en elf zouden samen een verhaal vertellen.

Volgens Deadline zou Vin Diesel wederom een hoofdrol hebben in deel tien en elf van de actiefilms over illegale straatraces en criminele activiteiten. Verder zouden ook onder meer Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, rapper Ludacris, Jordana Brewster en Nathalie Emmanuel terugkeren in de filmreeks die begon in 2001.

Justin Lin zou na vijf eerdere films uit de reeks ook de laatste twee delen regisseren. Een mogelijke rol voor Dwayne Johnson is niet aangekondigd.

Fast & Furious 9 is vanaf 27 mei te zien in de Nederlandse bioscopen. Diesels personage Dominic Toretto krijgt het in deel 9 aan de stok met een huurmoordenaar.

De eerste acht films van Fast & Furious brachten samen ruim 5,8 miljard dollar (ruim 5 miljard euro) op. Daarmee is de het een van de meest succesvolle filmreeksen uit de geschiedenis. De 23 Marvel-films, waaronder Avengers: Endgame, voeren de ranglijst aan, met in totaal ruim 22 miljard dollar (ruim 19 miljard euro).