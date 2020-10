Jamie Foxx werkt momenteel aan de Netflix-film Day Shift, meldt Deadline dinsdag. De acteur zal zelf in deze comedy over vampieren te zien zijn en is uitvoerend producent van het project.

De comedy wordt geproduceerd door John Wick-regisseur Chad Stahelski, Jason Spitz, Shaun Redick (BlacKkKlansman) en Yvette Yates Redick (Malicious). Day Shift wordt geregisseerd door stuntman J.J. Perry, die zijn debuut maakt als regisseur.

Foxx speelt volgens Deadline een hardwerkende vader die zijn slimme achtjarige dochter een goed leven wil geven. Zijn alledaagse schoonmaakwerk in de Californische San Fernando Valley is een dekmantel voor zijn echte bron van inkomsten: de jacht op vampieren.

Eerder dit jaar was Foxx ook in een andere Netflix Original te zien. Hij speelde in Project Power, een actiethriller over de illegale verkoop van pillen die gebruikers superkrachten geven. Joseph Gordon-Levitt is eveneens in deze film te zien. Foxx vertolkte ook rollen in de Netflix-films They Cloned Tyrone en Dad Stop Embarrassing Me.

De verschijningsdatum van Day Shift is nog niet bekendgemaakt.