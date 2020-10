Regisseur Jonathan Entwistle werkt aan een nieuwe Power Rangers-film en -serie, meldt The Hollywood Reporter dinsdag. De superhelden, voornamelijk bekend van de populaire tv-serie uit de jaren negentig, zullen een opfrisbeurt krijgen.

Speelgoedfabrikant Hasbro voert in samenwerking met filmmaatschappij eOne en onder leiding van Entwistle een gedetailleerd plan uit. De fabrikant hoopt de personages met een film en serie op de kaart te zetten bij de huidige generatie.

De in 2017 verschenen Power Rangers-film was een flop, maar Hasbro heeft veel vertrouwen in de adaptatie van de regisseur. "Jonathan heeft een geweldige visie voor deze iconische en uitermate succesvolle franchise. Hij is wat ons betreft de juiste man om deze serie nieuw leven in te blazen", stelt een woordvoerder van eOne.

Entwistle produceerde eerder al de Netflix-serie The End of the F***ing World en was medebedenker van de serie I Am Not Okay With This. Wanneer het eerstvolgende Power Rangers-project zal verschijnen, is nog niet bekendgemaakt.