Naast een aantal oudere bioscoophits voegt Videoland deze week ook een eigen thrillerserie toe. Bekijk hieronder welke titels onlangs aan het aanbod van de streamingdienst werden toegevoegd.

Films

Remember Me

Tyler (Robert Pattinson) heeft moeite om zijn leven op de rails te krijgen sinds de zelfmoord van zijn broer. Alles verandert echter wanneer hij verliefd wordt op Ally (Emilie de Ravin), die zelf met de dood van haar moeder kampt. Toch blijft het de vraag of hun liefdesrelatie wel overal tegen bestand is.

The Pink Panther 1 & 2

Steve Martin kroop in 2006 voor het eerst in de iconische rol van de klunzige inspecteur Clouseau, die beroemd werd gemaakt door Peter Sellers in de jaren zestig en zeventig. De detective moet in The Pink Panther de moord op een voetbalcoach onderzoeken. In het vervolg uit 2009 werkt hij samen met inspecteurs uit de hele wereld om een kunstdief op te sporen.

123 The Pink Panther

Sinister 2

De Bughuul en zijn angstaanjagende celluloidfilms keren terug in het tweede deel van de horrorreeks Sinister. In deze griezelfilm is een alleenstaande moeder met haar twee zoons verhuisd om een nieuw leven op te bouwen. Ze maakt zich zorgen om haar zoontje, die naargeestige muurtekeningen maakt en nieuwe onzichtbare vriendjes heeft.

Warcraft

In deze fantasyfilm, gebaseerd op de populaire gamereeks World of Warcraft, wordt het vredige koninkrijk Azeroth bedreigd door oorlogszuchtige Orcs. Zij zijn namelijk op zoek naar een nieuw land voor hun volk. Het gaat fout wanneer een portaal tussen de twee werelden geopend wordt. Warcraft werd geregisseerd door Duncan Jones, de zoon van David Bowie.

Nieuwe trailer: Warcraft

Series

Lieve Mama

Shahine El Hamus kreeg een Gouden Kalf-nominatie voor deze thrillerserie, waarin hij een jonge crimineel speelt. Ralf staat op de uitkijk bij een overval en ziet hoe de inbreker wordt doodgeschoten door de vrouw des huizes. Helen (Gouden Kalf-winnaar Rifka Lodeizen) en haar man besluiten de moord geheim te houden, maar dat laat Ralf niet zomaar gebeuren. Lieve Mama is gebaseerd op het gelijknamige boek van Esther Verhoef.

