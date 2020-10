HBO brengt binnenkort twee nieuwe afleveringen van de dramaserie Euphoria uit. Deze afleveringen maken geen deel uit van het tweede seizoen, maar moeten worden gezien als een overbrugging naar de tweede reeks die volgend jaar moet verschijnen, meldt Variety dinsdag.

De eerste van de twee afleveringen draagt de titel Trouble Don't Last Always en verschijnt op 9 december op HBO. De aflevering is daarna via streamingdienst HBO Max te bekijken. Wanneer de tweede aflevering volgt, is nog niet bekend. De twee afleveringen zijn volgens bronnen opgenomen volgens de regels rondom het coronavirus.

Hoofdrolspeelster Zendaya bevestigt het nieuws via Twitter. "We hebben ze echt gemist. Er komen twee speciale Euphoria-afleveringen aan", schrijft ze op het sociale medium. Zendaya hintte al eerder op de mogelijkheid dat er een aantal afleveringen zouden volgen om de wachttijd voor het tweede seizoen te overbruggen. De opnames hiervan werden vertraagd door de uitbraak van COVID-19.

Euphoria is een dramaserie gebaseerd op een Israëlische serie met dezelfde naam. Het verhaal draait rondom een groep middelbareschoolleerlingen, waaronder Rue Bennett (gespeeld door Zendaya), een scholiere die probeert af te kicken van een drugsverslaving. De rol leverde Zendaya al een Emmy voor beste actrice in een dramaserie op.

In Nederland is de serie te bekijken op HBO via Ziggo.