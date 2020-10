Dominic West is in gesprek om prins Charles te gaan spelen in seizoen vijf en zes van The Crown. Variety meldt dat de laatste twee seizoenen van de Netflix-serie zich zullen afspelen in de jaren negentig en begin 2000.

In de jaren negentig en de jaren ervoor had Charles een affaire met Camilla Parker Bowles, terwijl hij nog getrouwd was met Diana. Om die reden is de keuze voor West ironisch te noemen: de acteur werd midden oktober intiem gefotografeerd met actrice Lily James, terwijl hij getrouwd is met Catherine FitzGerald.

De geruchten over de affaire van de The Wire-acteur houden de gemoederen in Groot-Brittannië sinds een week bezig, maar West ontkent dat er iets aan de hand is.

The Crown vertelt over de Britse koninklijke familie en start het verhaal eind jaren veertig als koningin Elizabeth trouwt met prins Philip. Het komende seizoen, seizoen vier, is vanaf 15 november op Netflix te zien en zal Diana introduceren in het verhaal.