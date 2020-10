IDFA gaat ondanks de coronacrisis dit jaar door. Het aantal geselecteerde films voor het documentairefestival is echter wel met honderd titels ingekrompen, meldt zakelijk leider Cees van 't Hullenaar dinsdag aan Het Parool.

De films zullen zowel in bioscoopzalen (Tuschinski en Eye in Amsterdam) als online vertoond worden. Ze zijn eenmaal te zien in de bioscopen en twee of drie keer online. Daarnaast zullen zes festivalfilms in veertig theaters door het gehele land te zien zijn.

Omdat de bezoekerscapaciteit in bioscoopzalen wegens de coronamaatregelen veel minder groot is, is besloten om minder films te selecteren. Daarbij duurt het festival korter dan gebruikelijk.

"We moeten nu gaan programmeren, dus we konden niet langer wachten of er over vier weken misschien wel weer meer mensen naar binnen mogen", aldus Van 't Hullenaar.

"Wij vinden bovendien dat IDFA daar zijn verantwoordelijkheid in moet nemen; als we van corona af willen, moet het aantal bewegingen omlaag."

Evenementen zijn momenteel niet toegestaan, maar IDFA kan desondanks toch doorgang vinden omdat het wordt gezien als tweehonderd bioscoopvertoningen. De 33e editie van het festival vindt van woensdag 18 november tot en met woensdag 25 november plaats.