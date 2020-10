Netflix stopt na één seizoen met de dramaserie Away, meldt Deadline dinsdag.

De streamingdienst nam het besluit volgens Deadline een maand nadat de serie voor het eerst te zien was op het streamingplatform. Het zou het gevolg zijn van een afweging tussen de kosten en de kijkersaantallen.

Away stond de eerste weken na het verschijnen in de top tien van de streaminglijst Nielsen. Tijdens de eerste week stond de dramaserie op nummer twee.

In mei 2019 werd bekend dat Hillary Swank de hoofdrol zou spelen in Away. De meervoudig Oscar-winnares voor haar rollen in Boys Don't Cry en Million Dollar Baby speelt in de dramaserie een astronaut die een missie naar Mars leidt.