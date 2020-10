Jeff Bridges heeft lymfeklierkanker, laat de acteur dinsdag weten via Twitter. De zeventigjarige Bridges zegt dat de prognose goed is.

"Er is nieuwe stront aan de knikker", begint Bridges zijn bericht. Met die uitspraak refereert de acteur aan 'The Dude', het personage uit The Big Lebowski (1998) waarmee hij grote bekendheid verwierf. Daarvoor was hij al ruim veertig jaar actief als acteur, in films als Tron, The Fabulous Baker Boys en The Vanishing.

"Hoewel het een serieuze ziekte is, voel ik me gezegend met een geweldig team van artsen en een goede prognose", aldus Bridges. Ook laat hij weten dankbaar te zijn voor de steun van zijn familie en vrienden.

Bridges belooft zijn volgers op de hoogte houden van het verdere traject. "En nu ik toch jullie aandacht heb: vergeet alsjeblieft niet te stemmen."

Het is niet bekend of de opnames van de miniserie The Old Man, waarin Bridges een rol speelt, al zijn afgerond. Zijn recentste filmrol dateert uit 2018, in de misdaadfilm Bad Times at the El Royale.