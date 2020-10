Acteur Danny Masterson, voornamelijk bekend van zijn rol in That '70s Show, kan worden vervolgd voor verkrachting. Een rechter in Los Angeles heeft maandag bepaald dat de zaak doorgaat en verwerpt daarmee het argument van de verdediging dat de beschuldigingen zouden zijn verjaard. Dat melden Amerikaanse media maandag.

De 44-jarige Masterson wordt ervan beschuldigd tussen 2001 en 2003 drie vrouwen te hebben verkracht. De voormalige acteur zou 45 jaar tot levenslang in de gevangenis kunnen komen als hij voor alle beschuldigingen wordt veroordeeld.

De advocaten van Masterson, Thomas Mesereau en Sharon Appelbaum, voerden aan dat de zaak moest afgewezen omdat de vermeende verkrachtingen plaatsvonden buiten de verjaringstermijn.

De rechter heeft nu geoordeeld dat Masterson kan worden berecht onder een wet waarvoor geen verjaring geldt bij bepaalde (seksuele) vergrijpen.

De acteur moet nog een pleidooi indienen in de zaak. Zijn voorgeleiding is verplaatst naar 2 november. Masterson blijft vrij op een borgtocht van 3,3 miljoen dollar (zo'n 2,8 miljoen euro).

Masterson speelde tussen 1998 en 2006 de rol van Steven Hyde in de comedyserie That '70s Show. Nadat in 2016 en 2017 beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres opdoken, verbrak zijn pr-agent de banden met de acteur en werd hij uit de Netflix-serie The Ranch geschreven.