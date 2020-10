Negentien jaar na de première van de populaire komedie Legally Blonde komt de cast weer samen voor een virtuele reünie. Dat liet hoofdrolspeelster Reese Witherspoon maandag weten op Instagram. De reünie vindt woensdagochtend (Nederlandse tijd) plaats.

"Oh mijn God, jongens! Het is een Legally Blonde-reünie", schrijft Witherspoon. "We hebben gelachen, we hebben gehuild en we hebben misschien wel de 'bend and snap' (een choreografisch pasje uit de film, red.) gedaan, omwille van vroeger!"

De reünie wordt gepresenteerd door Satuday Night Live-presentator Chloe Fineman. Witherspoon, die de rol speelde van Elle Woods, zal te zien zijn met castleden Selma Blair (Vivian Kensington), Jessica Cauffiel (Margot) en Jennifer Coolidge (Paulette Bonafonté).

Ook Matthew Davis (Warner Huntington III), Ali Larter (Brooke Taylor Windham), Holland Taylor (Professor Stromwell), Alanna Ubach (Serena McGuire) en Luke Wilson (Emmett Richmond) zijn aanwezig.

Kijkers kunnen geld doneren tijdens reünie

Tijdens de reünie kunnen kijkers geld doneren. De opbrengsten gaan naar World Central Kitchen, een non-profitorganisatie en ngo die zich toelegt op het verstrekken van maaltijden na natuurrampen.

Legally Blonde werd uitgebracht in 2001 en is gebaseerd op de gelijknamige roman van Amanda Brown. De film bracht wereldwijd 141 miljoen dollar (bijna 120 miljoen euro) op, met een budget van 18 miljoen dollar (ruim 15 miljoen euro).

De film werd onder meer genomineerd voor een Golden Globe Award. Ook Witherspoon werd genomineerd voor een Golden Globe.

De bijeenkomst van de castleden van Legally Blonde is om 00.15 uur woensdagochtend (Nederlandse tijd) te zien op YouTube.