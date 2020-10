George Clooney zou eigenlijk de hoofdrol in The Notebook (2004) spelen. De acteur vertelt in een virtueel gesprek tijdens het BFI London Film Festival dat de rol, die uiteindelijk door Ryan Gosling is vertolkt, eerst aan hem was gegeven.

De 59-jarige Clooney vertelt dat het de bedoeling was dat hij met Paul Newman in de film zou spelen. Newman zou het personage op hogere leeftijd spelen. De rol werd uiteindelijk vertolkt door Gosling en James Garner.

"We zouden The Notebook samen doen. Ik zou de jongere versie spelen. Ik ontmoette Paul en we dachten dat het fantastisch zou worden", aldus Clooney, die begon te twijfelen na het zien van de films van Newman. "Hij is een van de mooiste mannen die je ooit zal zien. Toen ik hem weer ontmoette, gaf ik toe dat ik hem niet kon spelen. Ik lijk niet eens op hem."

"We wilden het allebei graag doen, omdat we eens wilden samenwerken, maar uiteindelijk was het niet het juiste voor ons om te doen", aldus de acteur. Clooney en Newman, die in 2008 is overleden, hebben nooit samen in een film gespeeld.