Joram Lürsen is met Astrid en Sonja Holleeder in gesprek over een mogelijk tweede seizoen van de dramaserie Judas. Dat vertelde de regisseur zondag in De Perstribune.

"We overwegen een tweede deel te maken", aldus de 57-jarige regisseur. "Maar je moet er altijd heel geheimzinnig over doen."

Lürsen heeft niet met de zussen gesproken over de nieuwe dreigingen rondom Astrid en Sonja Holleeder, vertelde hij. "We zijn echt aan het praten over een eventueel tweede deel."

Het eerste seizoen van Judas, dat zes afleveringen beslaat en te zien is op Videoland, is gebaseerd op het gelijknamige boek van Astrid Holleeder. De serie gaat over de familie Holleeder, tot op het moment dat Astrid haar Willem verraadt. Veel mono- en dialogen in de serie zijn gebaseerd op bandjes waarop de topcrimineel te horen is en zijn soms een-op-een overgenomen.

Willem Holleeder wordt in de serie gespeeld door Gijs Naber. De rol van Astrid wordt vertolkt door actrice Rifka Lodeizen en Marit van Bohemen speelt Sonja.