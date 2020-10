De Amerikaanse actrice Rhonda Fleming, ook wel bekend onder de bijnaam 'Queen of Technicolor', is op 97-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar assistent zaterdag aan The New York Times.

Fleming overleed in het ziekenhuis in Santa Monica in de staat Californië. De oorzaak van het overlijden is niet bekendgemaakt.

De actrice speelde in 1949 samen met Bing Crosby in de kleurenfilm A Connecticut Yankee in King Arthur's Court. Fleming brak door toen films voor het eerst in kleur werden vertoond.

Fleming speelde ook in films met onder anderen acteurs als Kirk Douglas en Burt Lancaster.