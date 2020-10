Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe films en series. Met deze week een aantal filmknallers, waaronder Aquaman en een nieuwe serie over social distancing.

Series

Star Trek: Discovery (start seizoen 3)

In seizoen 3 van Star Trek: Discovery ligt de Federation in puin. De crew van de USS Discovery heeft geen idee wat er aan de hand is en de toekomst wordt bevolkt door mensen en aliens met onduidelijke motieven. Lees hier alles wat je moet weten over dit nieuwe seizoen.

Social Distance

De makers van Orange Is the New Black komen met Social Distance, een comedy-drama over hoe verschillende mensen omgaan met een samenleving op afstand. We zien onder meer een koppel dat in een relatiedip zit nu ze verplicht thuiszitten en een alcoholist die zijn AA-meetings online moet volgen.

La Révolution

La Révolution neemt de kijker mee naar het Frankrijk van de achttiende eeuw, maar verandert nogal wat aan de Franse Revolutie. We volgen Joseph Guillotin, de uitvinder van de guillotine. Hij ontdekt een mysterieuze ziekte waarmee de adel de 'gewone mensen' uitroeit.

Grand Army

De tienerserie Grand Army focust op vijf leerlingen op de grootste openbare middelbare school in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn. Ze delen lief en leed, feesten erop los, proberen te presteren onder hoge schooldruk en rebelleren tegen de gevestigde orde.

The Last Kids on Earth (seizoen 3)

In deze animatieserie vecht tiener Jack Sullivan (een wees) tegen zombies die zijn woonplaats overspoelen na een monsterapocalyps. Samen met een groep vrienden, met wie hij in een boomhut woont, probeert hij te overleven.

The Cabin with Bert Kreischer

Stand-upcomedian Bert Kreischer heeft genoeg van zijn drukke leven en verhuist naar een afgelegen hut om tot rust te komen. Hij nodigt een stel bekende vrienden (Joel McHale, Kaley Cuoco en Caitlyn Jenner) uit om samen geest, lichaam en ziel te reinigen.

Films

Aquaman

In Aquaman zien we hoe Jason Momoa als Arthur Curry noodgedwongen zijn positie als koning van Atlantis moet opeisen nadat halfbroer Orm (Patrick Wilson) het vaste land wil overspoelen. Hij probeert een oorlog tussen de twee werelden te voorkomen.

139 Bekijk hier de trailer van Aquaman

Kick-Ass 2

Kick-Ass (Aaron Taylor-Johnson) en Hit Girl (Chloë Grace Moretz) zijn terug in dit vervolg op de stripboekenverfilming. De gebeurtenissen uit het eerste deel zorgen nu voor een hele nieuwe golf van normale mensen die de superheld gaan uithangen. Slechterik Red Mist (Christopher Mintz-Plasse) richt zijn eigen team op om ze uit te roeien.

128 Bekijk hier de trailer van Kick-Ass 2

About Time

Tim (Domhnall) ontdekt dat hij kan tijdreizen, iets dat elke man in zijn familie kan, zo onthult zijn vader (Bill Nighy). Hij gebruikt dit om zijn droomvrouw voor zich te winnen, maar na een tijdreisincident weet ze opeens niet meer wie hij is.

The Trial of the Chicago 7

Deze film is gebaseerd op de bekende en beruchte rechtszaak uit 1968. Tijdens de Nationale Conventie van de Democratische Partij stroomt Chicago vol met verschillende groepen die willen protesteren. Er breken gewelddadige betogingen uit en zeven mensen worden aangeklaagd omdat zij als leiders de groepen zouden hebben opgejut. Een lange, explosieve rechtszaak volgde en de kranten raakten er niet over uitgeschreven.

165 Trailer van The Trial of the Chicago 7

Documentaires

Blackpink: Light Up the Sky

De bekendste Koreaanse meidengroep, Blackpink, laat zich volgen voor een intieme en openhartige documentaire. De leden vertellen hoe ze zo ver zijn gekomen, wat hen beweegt en wat zo'n gigantisch snelle opkomst met een mens doet.

Scandalous

De redactie van tabloid The National Enquirer ging erg ver voor een sensationele primeur, zo zien we in de documentaire Scandalous. Bronnen van binnenuit vertellen over de hoogte- en dieptepunten van de krant.

139 Bekijk hier de trailer van Scandalous: The Untold Story of the National Enquirer

Benieuwd naar wat je deze maand nog meer kan verwachten? Deze nieuwe films en series komen in oktober naar Netflix.