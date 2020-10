De politie in de Amerikaanse stad Atlanta heeft een man aangehouden die verantwoordelijk zou zijn voor de dood op Thomas Jefferson Byrd, meldt TMZ vrijdag.

Twee weken geleden werd de zeventigjarige acteur uit het niets in zijn rug geschoten. Kort daarna overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De gearresteerde man zit sinds vrijdag vast en wordt aangeklaagd voor de moord. Wat zijn beweegredenen zijn geweest, blijft onbekend.

Byrd was vooral bekend van zijn samenwerkingen met regisseur Spike Lee. Hij was te zien in films als Clockers, Chi-raq en Bamboozled. Ook speelde hij een rol in de Netflix-serie She's Gotta Have It.