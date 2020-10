George Clooney gaat Calico Joe regisseren, de verfilming van het gelijknamige boek van John Grisham, meldt Deadline vrijdag. In Nederland is de roman bekend onder de titel Vergiffenis.

Het boek, dat in 2012 werd uitgebracht, speelt zich af rondom de Amerikaanse honkbalcompetitie van 1973. Hoofdpersoon is de elfjarige Paul Tracey, zoon van een beroemde pitcher. Tijdens een wedstrijd ziet de jongen hoe zijn vader een getalenteerde tegenstander ernstig verwondt. De vraag is of de actie opzettelijk was, of een ongeluk.

Clooney verfilmt Calico Joe samen met zijn vaste productie- en schrijfpartner Grant Heslov. Daarnaast is singer-songwriter Bob Dylan betrokken, via zijn bedrijf Grey Water Park Productions. Die filmmaatschappij produceerde eerder al de Dylan-biopic I'm Not There. Onbekend is of er ook muziek van de zanger in de film gebruikt zal worden.

Naast zijn acteerwerk is Clooney sinds 2002 ook actief als regisseur. Zo kreeg hij in 2006 een Oscar-nominatie voor zijn regie van Good Night, And Good Luck. Zijn recentste film is de komische thriller Suburbicon. Eind 2020 moet The Midnight Sky op Netflix verschijnen, Clooneys eerste sciencefictionfilm.