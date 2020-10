Er is voor Amazon Prime een seriebewerking van I Know What You Did Last Summer in de maak. De serie is gebaseerd op de populaire horrorfilm ui 1997 met Jennifer Love Hewitt en draait om een groep jongeren die wordt gestalkt door een mysterieuze moordenaar.

Het project wordt geproduceerd door Sony Pictures Television en is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1973. Sara Goodman (Preacher) zal de serie schrijven en produceren.

"De beste horrorfilms hebben altijd een schrikmoment in petto en deze I Know What You Did Last Summer-serie van Sara Goodman is een perfecte update van de iconische slasherfilm," zei Albert Cheng van Amazon Studios.

Wanneer de serie op Amazon Prime te zien zal zijn, is nog niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk wie de hoofdrollen in de horrorserie gaan vertolken.

In de film waren naast Hewitt ook onder anderen Sarah Michelle Gellar en Ryan Phillippe te zien. Het verhaal gaat over vier tieners die na een eindexamenfeestje naar huis rijden en een visser aanrijden. Ze besluiten het lichaam in het water te gooien.

Een jaar later krijgt Julie (Hewitt) een anoniem briefje met daarop de tekst 'I know what you did last summer', dat afkomstig lijkt te zijn van de man die ze hebben aangereden.

Er kwamen nog twee vervolgen op de film: I Still Know What You Did Last Summer en I'll Always Know What You Did Last Summer.