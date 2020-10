Leonardo DiCaprio gaat een van de hoofdrollen spelen in de nieuwe comedy Don't Look Up, meldt Empire donderdag. De opnames van de film, die voor Netflix wordt gemaakt, beginnen volgende maand in de Amerikaanse stad Boston.

In februari werd al bekend dat Jennifer Lawrence een hoofdrol voor haar rekening neemt. Zij en DiCaprio spelen twee wetenschappers die ontdekken dat de aarde geraakt gaat worden door een meteoor. Het koppel trekt rond om media-aandacht te genereren, maar stuit op onverschilligheid en mensen die hen niet geloven.

Don't Look Up wordt geschreven en geregisseerd door Adam McKay, bekend van The Big Short en Vice. Die satirische films, gebaseerd op respectievelijk de bankencrisis en het leven van de Amerikaanse vicepresident Dick Cheney, werden genomineerd voor meerdere Oscars.

Net als in The Big Short verschijnen in Don't Look Up verschillende bekende acteurs in kleine rollen. De zogeheten cameo's zijn weggelegd voor onder anderen Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Matthew Perry en Ariana Grande.