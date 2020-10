Showtime heeft woensdag aangekondigd dat er een vervolg op de populaire horrorserie Dexter komt. Acteur Michael C. Hall speelt daarin opnieuw de hoofdrol, meldt filmsite Deadline.

Dexter werd bij het Amerikaanse Showtime uitgezonden en was in Nederland te zien bij de VPRO. De serie stopte in 2013 na acht seizoenen.

De serie volgt bloedspatpatroononderzoeker Dexter Morgan, die bij de politie voor de afdeling Moordzaken werkt. Hij analyseert de plaatsen delict, maar is tegelijkertijd een seriemoordenaar die wraak neemt op daders en moordenaars die hun straf ontlopen.

Showtime liet aan Deadline weten dat het bedrijf alleen een vervolg wilde maken op de serie wanneer er een creatieve insteek zou zijn.

Hall speelt opnieuw de rol van Dexter in de reboot. Inmiddels is ook duidelijk dat Clyde Phillips het verhaal gaat schrijven. Hij was al betrokken bij eerdere seizoenen.

Het vervolg bestaat uit tien afleveringen en moet begin volgend jaar in productie gaan. Mogelijk verschijnt het nieuwe seizoen in het najaar van 2021. Het is nog niet bekend of de serie ook in Nederland te zien zal zijn.