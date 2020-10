Joaquin Phoenix zal te zien zijn als de Franse keizer Napoleon Bonaparte in Kitbag, een film van regisseur Ridley Scott. Dat meldt Deadline.

De film zal gaan over het privéleven van Napoleon, zijn opkomst als militair leider en keizer, en de liefde voor zijn vrouw Josephine.

Napoleon (geboren in 1769) kwam aan de macht in de laatste fase van de Franse Revolutie. Met het Franse leger veroverde hij grote delen van Europa, waarna hij werd verslagen en verbannen naar het eiland Elba. Hij keerde terug maar werd bij Waterloo opnieuw verslagen. Napoleon werd een tweede keer verbannen, dit keer naar het eiland Sint-Helena, waar hij in 1821 op 51-jarige leeftijd stierf.

Phoenix (45) en de 83-jarige Scott werkten eerder samen aan Gladiator (2000). Voor die film werd Phoenix genomineerd voor een Oscar. Ook Scott kreeg voor Gladiator een Oscar-nominatie, net als voor zijn films The Martian, Black Hawk Down en Thelma & Louise.

Wanneer Kitbag zal verschijnen is nog niet bekendgemaakt.