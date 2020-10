De Britse komiek en acteur Ricky Gervais heeft woensdagavond lovende woorden gesproken over de Nederlandse serie Klem. Via een livestream liet hij zijn fans weten dat hij de serie aan iedereen aanbeveelt. "Klem is werkelijk briljant. Het acteerwerk is goed en het verhaal is geweldig", aldus de 59-jarige acteur.

Gervais zei dit als antwoord op de vraag of hij ooit zou overwegen om in een spannende film of serie te spelen. Gervais staat namelijk vooral bekend om zijn acteerwerk in zwarte comedy's, zoals de Netflix-serie After Life en The Office.

De Britse komiek zou een rol in een serie als Klem zeker overwegen. "Er zit ook wel een klein beetje donkere humor in. Die is alleen zo subtiel, dat je dit bijna niet doorhebt. Ik zou zeker een rol in zo'n serie doen."

"Het verhaal (van Klem, red.) is niet onnodig overdreven, terwijl er zoveel lagen zijn. Ik heb nog nooit een plot gezien waarin dat zo is", vervolgt Gervais zijn recensie.

Gervais noemt het een van de spannendste series die hij ooit heeft gezien. "Wanneer je idyllische wereld door iets volledig overhoop raakt, dan is dat eng. Horrorfilms met bijvoorbeeld vampiers zijn niet eng", beargumenteert hij. Over Klem: "Je weet dat er ergens moordenaars leven, het kan zomaar je buurman zijn. Maar die zullen dat nooit hardop roepen. Dat is een enge gedachte."

Laatste seizoen

Klem werd in 2017 voor het eerst uitgezonden bij BNNVARA. Momenteel loopt het derde en laatste seizoen van de serie.

De serie gaat over de levens van crimineel Marius Milner (Jacob Derwig) en de hooggeplaatste Belastingdienst-medewerker Hugo Warmond (Barry Atsma), die tegen hun zin een zakelijke vriendschap met elkaar ontwikkelen.

Een eventuele rol voor Gervais in een vierde seizoen lijkt uitgesloten: Klem-regisseur Frank Ketelaar zei in september in NRC dat wat hem betreft het verhaal wel is afgerond. "Na drie reeksen heb ik meestal alles wel verteld en verzonnen. Kijk maar naar House of Cards: je moet soms ook als geestelijk vader hard zijn en weten wanneer je moet stoppen."