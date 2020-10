Rifka Lodeizens personage Helen raakt in de nieuwe thrillerserie Lieve Mama betrokken bij een overval met dodelijke afloop, waarna zij en haar man ervoor kiezen een lichaam te verdonkeremanen. In het echte leven zou ze het moeilijk vinden zoiets heftigs te verzwijgen, vertelt ze aan NU.nl.

"Het is natuurlijk makkelijk praten, maar ik denk dat ik de waarheid zou vertellen. Ik geloof niet in geheimen. Hoewel ik begrijp dat je wilt proberen je kinderen te beschermen voor iedere vorm van ongeluk of verlies, denk ik niet dat ik, Rifka, de Helen-weg zou volgen."

Lieve Mama, gebaseerd op het gelijknamige boek van Esther Verhoef, is een serie vol met dilemma's - voor zowel Helen en haar man Werner als voor de achttienjarige Ralf - gespeeld door Shahine El-Hamus - die op de uitkijk staat tijdens de overval.

'Het is nogal ingewikkeld als er iemand in je huis overlijdt'

Dat soort dilemma's vindt Lodeizen interessant aan een rol, vertelt ze. "Ik probeer mij altijd voor te stellen wat ik in een bepaalde situatie zou doen, hoewel dat hier wel lastig is. Het is nogal een ingewikkelde positie waar je je in bevindt, als er iemand in je huis overlijdt."

Ook El-Hamus, die onlangs een Gouden Kalf won voor zijn rol in de film Belofte van Pisa, probeerde zich tijdens het spelen te verplaatsen in Ralf, die hij omschrijft als "een typische puber die zich niets aan wil trekken van wat andere mensen vinden dat hij moet doen".

"Het is in eerste instantie een hele goede jongen", zegt de acteur. "Maar hij komt in situaties terecht waar hij voor zijn gevoel niet anders kan dan zich erin te verdrinken. Ik kon me in eerste instantie goed verplaatsen in Ralf, een jongen van mijn leeftijd ongeveer, ietsje jonger. Maar vanaf de vijfde aflevering moest ik daar beter mijn best voor doen. Dan verandert zijn situatie drastisch."

'Het is een nieuwe ervaring die ik in mijn rugzak stop'

El-Hamus, die eerder te zien was in onder meer de serie A'dam - E.V.A. en de film Vals, speelt voor het eerst in een thrillerserie. "Ik vond het niet zo moeilijk, maar ik moest er wel even inkomen. Als kijker wordt de spanning je aangeleverd. Bijvoorbeeld door de muziek, die volgens mij toch voor de helft van de spanning zorgt."

"Maar als acteur moet je de spanning creëren", gaat hij verder. "Als je in een comedy speelt, dan speel je op de lach. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een thriller. Ik vond het superleuk om te doen en het is weer een nieuwe ervaring die ik in mijn rugzak stop."

Hoewel Lodeizen veel meer ervaring heeft met het genre, blijft het volgens haar uitdagend. "Het is leuk om zo'n rol te spelen, maar ook bizar. Als ik speel dat ik bang ben, dan ben ik ook wel echt even bang. En als ik speel dat ik boos ben, dan ben ik ook niet meteen daarna weer gewoon de vrolijke Rifka. Je krijgt dan even de lichamelijke reacties die bij de emotie horen."

De zesdelige serie Lieve Mama is vanaf 15 oktober te zien op Videoland.