In de aanloop naar Halloween breidt Videoland het aanbod uit met verschillende griezelfilms. Ook is de populaire animatiefilm The Secret Life of Pets deze week op de streamingdienst verschenen. Bekijk hieronder wat de nieuwste releases zijn.

Films

The Secret Life of Pets

Pas als hun baasjes 's ochtends de deur uitstappen, laten huisdieren zich van hun echte kant zien. Hondje Max komt daarbij zo overhoop te liggen met een nieuw huisgenootje, dat de twee op straat belanden. En dus moeten ze hun weg terug zien te vinden. De Nederlandstalige versie, met de titel Huisdiergeheimen, staat ook op Videoland.

1 Trailer The Secret Life Of Pets

The Texas Chainsaw Massacre 2

In dit vervolg op de bloederige horrorklassieker uit 1974 keert seriemoordenaar Leatherface terug met zijn kettingzaag. Regisseur Tobe Hooper gaat ditmaal komischer te werk, met veel zwartgallige humor. Bekijk hier tien horrortips voor Netflix van Superguide.

The Purge

Eén nacht per jaar zijn alle misdaden toegestaan, in deze horrorhit uit 2013. De familie Sandin biedt een slachtoffer onderdak aan in hun zwaarbeveiligde woning, maar daarmee roepen ze de toorn van een groep psychopaten over zich af. Inmiddels zijn er drie vervolgdelen van The Purge verschenen.

The Silence of the Lambs

De jonge FBI-agent Clarice Starling moet een seriemoordenaar zien te stoppen en schakelt daarbij de hulp in van de hoogbegaafde kannibaal Hannibal Lecter. Hij blijkt haar goed te kunnen helpen, maar de vraag is of Starling wel volledig veilig is voor de manipulaties van haar nieuwe adviseur. The Silence of the Lambs won vijf Oscars, waaronder die voor beste film, beste actrice (Jodie Foster) en beste acteur (Anthony Hopkins).

Bekijk de trailer van 'Silence of the lambs'

Series

Pokémon Reizen

Het 23e seizoen van de animatieserie Pokémon staat sinds deze week op Videoland. Ash en zijn nieuwe vriend Goh reizen door alle regio's uit de eerdere seizoenen. Zo willen ze genoeg ervaring opdoen voor het Pokémon Wereldkampioenschap. Ondertussen zit Team Rocket nog altijd achter ze aan om Pikachu te stelen.

