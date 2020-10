Jussie Smollett maakt zijn debuut als filmregisseur met de filmbewerking van James Earl Hardy's boekenreeks B-Boys Blues. Dat meldt The Hollywood Reporter woensdag.

De productie van de film zou op 17 oktober beginnen in New York. Het is niet bekend wie naast Smollett deel uitmaken van het productieteam. Ook is niet bekend of de acteur naast regie ook een rol in de film op zich zal nemen.

B-Boy Blues gaat over de ontluikende liefde tussen een journalist uit Brooklyn en een fietskoerier uit Harlem. De verschillende levenswerelden van de zwarte mannen bemoeilijkt hun relatie.

Eerder regisseerde Smollett twee afleveringen van Empire, waarin hij zelf een rol heeft. In die dramaserie probeert een familie het hoofd boven water te houden in de muziekindustrie.

Smollett staat terecht voor het in scène zetten van een racistische en homofobe aanval op hemzelf in 2019. De acteur heeft altijd beweerd onschuldig te zijn, maar verloor in de nasleep van de vermeende aanval zijn baan in Empire.