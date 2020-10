Actrice Conchata Ferrell is maandag op 77-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. De actrice, die vooral bekend is van haar rol als de sarcastische huishoudster Berta in de comedyserie Two and a Half Men, overleed in het bijzijn van haar familie in een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Californië. Dat meldt filmsite Deadline dinsdag.

Voor haar rol in de comedyserie werd ze tweemaal genomineerd voor een Emmy. De serie liep van 2003 tot 2015 bij de Amerikaanse zender CBS.

Charlie Sheen, die de eerste acht seizoenen een hoofdrol vertolkte in Two and a Half Men, reageert via Twitter op haar overlijden. "Een enorme schat en een echte vriendin. Een groot verlies", aldus Sheen.

Ferrell begon haar carrière in het theater en speelde in verschillende off-Broadway-voorstellingen. Naast haar rol in Two and a Half Men is ze ook bekend van series als E/R, Good Times, Grace and Frankie en Buffy The Vampire Slayer.

In 1992 werd Ferrell genomineerd voor een Emmy voor haar acteerwerk in de serie L.A. Law. Ze was getrouwd en had een dochter.