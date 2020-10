De nieuwe comedy van Eddie Murphy, Coming 2 America, gaat in première op de streamingdienst Amazon. De film zal volgens Amerikaanse media vanaf 18 december te zien zijn.

Studio Paramount heeft het vervolg op de film uit 1988 over een Afrikaanse prins die in New York de liefde zoekt voor 125 miljoen dollar (ongeveer 106 miljoen euro) verkocht aan Amazon.

Paramount heeft hiertoe besloten omdat de bioscoopsector wereldwijd momenteel in zeer zwaar weer verkeert als gevolg van de coronacrisis. Talloze grote blockbusters zijn op de lange baan geschoven en diverse grote bioscoopketens hebben, al dan niet voor onbepaalde tijd, zalen gesloten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Onder meer de nieuwe James Bond-film No Time to Die en het negende deel van Fast & Furious zijn inmiddels meerdere malen verschoven en moeten nu medio 2021 in de bioscopen te zien zijn. Andere titels, zoals Soul van studio Pixar (Toy Story), zullen op een streamingdienst te zien zijn.