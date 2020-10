Joshua Jackson vervangt Jamie Dornan als de hoofdrolspeler in de seriebewerking van de misdaadpodcast Dr.Death, meldt The Hollywood Reporter maandag.

Dornan is niet langer beschikbaar voor het invullen van de rol van Christopher Duntsch, ook wel bekend als 'Dr. Death'. Door de vertraging in de productie van de serie door de coronapandemie heeft de acteur te maken gekregen met een agendaconflict.

In 2019 traden Alec Baldwin en Christian Slater toe tot de cast van Dr. Death. De op een waargebeurd verhaal gebaseerde serie over Duntsch zal volgens The Hollywood Reporter inzoomen op "de geest van een sociopaat en de nalatigheid van een systeem dat is ontworpen om de weerlozen te beschermen". De opnames beginnen naar verluidt in de late herfst.

Duntsch werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De 49-jarige Amerikaanse chirurg kreeg de straf opgelegd voor het verminken van vier van zijn pat¨enten en het vermoorden van twee patiënten.