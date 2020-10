Sacha Baron Cohen is tijdens de opnames van Borat 2 bang geweest dat hem iets zou overkomen. Volgens de 48-jarige acteur was dit vaker het geval dan bij de opnames van het eerste deel. Dat vertelt hij in TIME.

In Borat 2 reist Cohen door de Verenigde Staten, vermomd als de Kazachse reporter Borat. Daarbij komt hij veel in aanraking met extremisten, zoals tijdens een wapenbijeenkomst. "Daar verscheen ik als rechts georiënteerde zanger. Toen de organisatoren eindelijk het podium bestormden, haastte ik me naar een nabijgelegen vluchtvoertuig", vertelt hij.

Tijdens die vluchtpoging werd Cohen gedwarsboomd door een woedende menigte die "met hun vuisten op het voertuig begon te bonzen". De acteur vreesde voor zijn leven.

"Onder mijn overall droeg ik een kogelvrij vest, maar dat voelde niet per se veilig, aangezien sommige mensen halfautomatische wapens droegen. Toen iemand de deur opentrok om me naar buiten te slepen, gebruikte ik mijn hele lichaamsgewicht om de deur weer dicht te kunnen trekken totdat onze auto eindelijk weg wist te komen", aldus de acteur.

Cohens krijgt soms de kritiek dat zijn films "banaal" zijn, maar zelf denkt hij daar anders over. "Veel van mijn grappen zijn ongemakkelijk puberaal. Maar als het werkt, kan satire de machtigen vernederen en de kwalen van de samenleving blootleggen."

Borat 2 is vanaf 23 oktober te zien op Amazon Prime.