Streamingdienst HBO werkt aan een serie over de oorsprong van Elon Musks ruimtebedrijf SpaceX, meldt The Hollywood Reporter maandag. Het uit zes afleveringen bestaande project, dat de naam SpaceX draagt, is gebaseerd op het boek Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future van Ashlee Vance.

Onder anderen acteur Channing Tatum en voormalig HBO Films-directeur Len Amato behoren tot de uitvoerende producenten.

Scriptschrijver Doug Jung (Star Trek Beyond, The Cloverfield Paradox) zal het boek van Vance bewerken. Ook hij is bij het project betrokken als uitvoerend producent. Musk is zelf niet betrokken bij het project.

SpaceX volgt Musk terwijl hij zijn levenslange droom nastreeft: mensen naar andere planeten brengen. Om dat te bereiken, laat hij een team ingenieurs op een afgelegen eiland in de Stille Oceaan werken. Daar bouwen en lanceren ze de eerste SpaceX-raket.

De eerste bemande missie van het bedrijf, de Falcon 9, werd op 30 mei 2020 gelanceerd. En met succes: de raket wist het internationale ruimtestation ISS te bereiken.

Het is nog niet bekend wanneer het project op HBO moet verschijnen.